PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (bub) Am 05.11.2025, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Weberstraße in Sarstedt. Ein grauer Volkswagen hat in einer der Parkbuchten neben der Fahrbahn gestanden. Beim Ausparken stieß er jeweils gegen das vor und hinter ihm geparkte Fahrzeug und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des VW unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 19:19

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Volkersheim - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM / VOLKERSHEIM (ste) - Im Zeitraum vom 04.11.2025, gegen 11:00 Uhr, und dem 05.11.2025, gegen 14:30 Uhr, ist es in der Parkstraße in 31167 Bockenem OT Volkersheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt vermutlich an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai Bayon vorbei und touchiert diesen hierbei im Bereich der ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:29

    POL-HI: Sachbeschädigung in Schutzhütte

    Hildesheim (ots) - Harsum/ Adlum - (jb) Unbekannte Täter verursachten in der Schutzhütte des Spielplatzes in der Teichstr. Sachschaden. Sie zerstörten mehrere Lampen, zerkratzten die Tische und ritzten auch Hakenkreuze hinein. Als Tatzeitraum kommt der 01.11.25 bis 04.11.25 in Frage. Der Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:21

    POL-HI: Versuchter Einbruch in Gemeindezentrum

    Hildesheim (ots) - Giesen/Ahrbergen -(jb) Unbekannte versuchten in der Zeit vom 29.10.25 bis 05.11.2025 in ein Gemeindezentrum im Kapellenweg einzubrechen. Die Täter versuchten eine Terassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, scheiterten jedoch. An der Tür entstand ein Schaden von geschätzten 300 EUR. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren