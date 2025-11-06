POL-HI: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch in Gronau (Leine)
Hildesheim (ots)
(sud) Am Mittwoch, den 05.11.2025, in der Zeit zwischen 18:46 Uhr und 19:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Finkenstieg" in Gronau ein. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Angaben zu etwaigem Diebesgut können derzeit nicht getätigt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze zu kontaktieren (Tel.: 05068/93380).
