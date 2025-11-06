Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - Am 05.11.2025 gegen 16:30 Uhr wird der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Holzer Straße in Alfeld gemeldet. Im Gebäude steht eine Tür samt Zarge in Brand. Eine weiträumige Ausbreitung des Feuers kann durch die Löscharbeiten verhindert werden.

Die Höhe des Schadens am Gebäude ist derzeit noch unklar. Eine Personensuche im Gebäude, durch die Feuerwehr verläuft ergebnislos, Personenschäden sind demnach nicht zu beklagen.

Eine polizeiliche Brandursachenermittlung wird eingeleitet.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die Angaben zur Brandursache machen können oder im Tatzeitraum verdächtige Personen im Nahbereich des Mehrfamilienhauses wahrgenommen haben, sich mit der Polizei Alfeld, unter 05181/80730 in Verbindung zu setzten.

