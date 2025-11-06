PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld (Leine) - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Zeuge reagiert vorbildlich

Hildesheim (ots)

Alfeld (Leine) (msc) - Göttinger Straße, 05.11.2025

Am Mittwochmorgen, gegen 07:20 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie der Fahrer eines Lkw einen in der Göttinger Straße abgestellten Audi touchierte und hierbei beschädigte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte der Zeuge den Lkw-Fahrer auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin dieser anhielt und sich den Schaden kurz ansah. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt jedoch fort, ohne seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen.

Durch die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und den engagierten Zeugen konnten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Alfeld den Lkw wenig später antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Sowohl an dem Lkw als auch an dem Audi konnten frische Unfallschäden festgestellt werden.

Gegen den 44-jährigen Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB) eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 04:06

    POL-HI: Brand in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (msc) - Am 05.11.2025 gegen 16:30 Uhr wird der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Holzer Straße in Alfeld gemeldet. Im Gebäude steht eine Tür samt Zarge in Brand. Eine weiträumige Ausbreitung des Feuers kann durch die Löscharbeiten verhindert werden. Die Höhe des Schadens am Gebäude ist derzeit noch unklar. Eine Personensuche im ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 03:55

    POL-HI: Diebstahl von Ladesäulenkabeln

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub) - In der Nacht vom 05.11.2025 auf den 06.11.2025, gegen 02:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Kabel von zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Bereich des Parkplatzes am Moorberg. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0. Rückfragen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 03:20

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch in Gronau (Leine)

    Hildesheim (ots) - (sud) Am Mittwoch, den 05.11.2025, in der Zeit zwischen 18:46 Uhr und 19:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Finkenstieg" in Gronau ein. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Angaben zu etwaigem Diebesgut können ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren