Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld (Leine) - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Zeuge reagiert vorbildlich

Hildesheim (ots)

Alfeld (Leine) (msc) - Göttinger Straße, 05.11.2025

Am Mittwochmorgen, gegen 07:20 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie der Fahrer eines Lkw einen in der Göttinger Straße abgestellten Audi touchierte und hierbei beschädigte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte der Zeuge den Lkw-Fahrer auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin dieser anhielt und sich den Schaden kurz ansah. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt jedoch fort, ohne seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen.

Durch die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und den engagierten Zeugen konnten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Alfeld den Lkw wenig später antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Sowohl an dem Lkw als auch an dem Audi konnten frische Unfallschäden festgestellt werden.

Gegen den 44-jährigen Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB) eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell