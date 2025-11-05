PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebstahl auf Baustelle +++ PKW beschädigt +++ Unfall beim Abbiegen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Friedrichsdorf, Saalburgstraße, Donnerstag, 30.10.25, 16 Uhr bis Dienstag, 04.11.25, 09 Uhr

(sj) Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen in Friedrichsdorf. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Saalburgstraße. Dort durchwühlten sie das Haus, ehe sie vom Grundstück flüchteten. Ob die Täter Wertgegenstände mitgehen ließen, ist bislang unbekannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl auf Baustelle,

Königstein im Taunus, Am Roth, Montag, 03.11.25, 17 Uhr bis Dienstag, 04.11.25, 07.30 Uhr

(sj) Diebe waren in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einer Baustelle in Königstein zugange. Die Täter durchtrennten ein Vorhängeschloss, welches an einem Bauzaun angebracht war, und gelangten so zwischen 17 und 07.30 Uhr auf das Baustellengelände in der Straße "Am Roth". Dort entwendeten sie Baustellenmaterial und flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut von dem Gelände.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 entgegen.

3. PKW beschädigt,

Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße, Dienstag, 04.11.25, 08.20 bis 10.15 Uhr

(sj) Am Dienstagmorgen kam es in Oberursel zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Die Besitzerin hatte ihren Audi gegen 08.20 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hohemarkstraße abgestellt. Als sie um 10.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen war. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 6240-0 entgegen.

4. Unfall beim Abbiegen,

Usingen, Neutorstraße/Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße, Dienstag, 04.11.25, 18.45 Uhr

(sj) Am Dienstagabend kam es in Usingen zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen sich ein Motorradfahrer verletzte. Eine 31-Jährige aus Wehrheim befuhr gegen 18.45 Uhr mit ihrem VW die Bundesstraße 275 von Merzhausen nach Usingen und beabsichtigte an der Kreuzung Neutorstraße/Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße nach links in die Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge einen entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer aus Waldems, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der Motorradfahrer verletzte sich und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell