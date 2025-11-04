PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sachbeschädigung an Bahnhof +++ Zeugensuche nach Steinwürfen auf Autos +++ Vandalismus an Bücherschrank +++ Verletzte bei Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sachbeschädigung an Bahnhof,

Friedrichsdorf, Seulberg, Herrenhofstraße, Samstag, 01.11.2025, 22 Uhr bis Montag, 03.11.2025, 19 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Glaseinsatz am Seulberger Bahnhof beschädigt. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, 19 Uhr, beschädigten sie auf bisher unbekannte Art und Weise das dortige Wartehäuschen und richteten so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Zeugensuche nach Steinwürfen auf Autos, Grävenwiesbach, Industriestraße, Montag, 03.11.2025, 19.30 Uhr

(da)Am Montagabend haben Jugendliche in Grävenwiesbach ein Auto beschädigt. Ihre Tat wurde beobachtet, die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Gegen 19.30 Uhr bemerkten Anwohner das Trio, dass sich in der Industriestraße aufhielt. Hier bewarfen sie einen dort abgestellten Ford Mondeo mit Steinen. Auf ihr Verhalten angesprochen traten sie die Flucht an. Zwei trugen schwarze Jogginganzüge und fuhren auf E-Scootern. Der Dritte trug einen grauen Jogginganzug und war zu Fuß unterwegs. Mögliche Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Vandalismus an Bücherschrank,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Bertha-von-Suttner-Straße, Montag, 03.11.2025, 20.10 Uhr

(da)Am Montagabend haben drei Kinder beziehungsweise Jugendliche in Dornholzhausen Bücher angezündet. Das Trio im Alter von 13 bis 15 Jahren hatte die Bücher zuvor aus einem Buchleihkasten in der Bertha-von-Suttner-Straße entnommen und diese dann auf eine in der Nähe befindliche Tischtennisplatte gelegt und angezündet. Die Aktion wurde jedoch beobachtet und die Polizei informiert. Einsatzkräfte trafen die drei unweit des Tatorts an. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

4. Verletzte bei Unfall,

Königstein, Falkensteiner Straße, Montag, 03.11.2025, 17 Uhr

(da)Am Montagabend kam es in Königstein zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Gegen 17 Uhr fuhr ein 64-Jähriger in seinem Mercedes Vito auf der Falkensteiner Straße. Auf dieser wollte er nach links zum Sportpark abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Smart einer 54-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Die Verunfallten mussten zusammen mit einem 9-jährigen Kind, das ebenfalls im Mercedes saß, mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell