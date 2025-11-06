Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Nach Verkehrskontrolle in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 04.11.2025, gegen 04:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung im Pfaffenstieg in Hildesheim ein Mann mit einem E-Scotter auf. Die Beamten entschieden sich, den Fahrer sowie das Gefährt zu kontrollieren. Der E-Scooter Fahrer bemerkte dies, versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und versteckte sich gebückt hinter einem geparkten Fahrzeug. Die Beamten stellten ihn und in unmittelbarer Nähe auch den E-Scooter fest.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 37-jährige Mann vermutlich unter dem Einfluss von Drogen steht. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der genutzte E-Scooter zuvor entwendet wurde. Der Verdächtige wurde aus diesem Grund zur Durchführung einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht und anschließend zur Polizeiwache transportiert.

Die weiteren Ermittlungen bestätigten, dass der E-Scooter tatsächlich gestohlen wurde. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen des Mannes konnten zudem weitere Gegenstände sichergestellt werden, die bereits bestehenden Diebstahlsdelikten zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der Tatverdächtige ist ohne festen Wohnsitz. Aufgrund von Fluchtgefahr wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft am gestrigen Nachmittag wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in zwei Fällen und in einem Fall in Tateinheit mit besonders schwerem Fall des Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den 37-Jährigen anordnete. Der Tatverdächtige äußerte sich nicht. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

