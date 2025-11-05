Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstagnachmittag (04.11.2025) bedrohten nach derzeitigen Erkenntnissen drei zunächst unbekannte Jugendliche einen 32-jährigen Mann in einer Wohnung an der Schwibbogenmauer.

Gegen 14.00 Uhr verschafften sich die Jugendlichen Zugang zu der Wohnung und sollen den 32-Jährigen u.a. mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die Jugendlichen verließen die Wohnung kurze Zeit später und der 32-Jährige verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein 24-Jähriger als Tatverdächtige identifiziert. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten u.a. die Schreckschusspistole sowie weitere gefährliche Gegenstände und stellten diese sicher.

Die drei Männer im Alter von 16 bis 24 Jahren wurden nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und einem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den 16-Jährigen, den 17-Jährigen und den 24-Jährigen.

Alle Beteiligte besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell