PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2077 - Polizei ermittelt nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Königsberger Straße.

Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen 3er BMW. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Lechhausen - Am vergangenen Montag (03.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Südtiroler Straße.

Zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen 4er BMW an der hinteren rechten Türe. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 17:14

    POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Schmierereien

    Augsburg (ots) - Bobingen - In der Zeit von Sonntag (02.11.2025), 14.30 Uhr bis Montag (03.11.2025), 03.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Rathausplatz. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschmierten die Außenwände des Rathauses sowie Anzeigetafeln mit schwarzer Farbe. Zudem wurde auch in die Briefkästen des Rathauses eine übelriechende ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 17:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Autodiebstahl

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am vergangenen Freitag (31.10.2025) kam es zu einem versuchten Autodiebstahl durch einen bislang unbekannten Täter in der Benzstraße. Im Zeitraum von 20.45 Uhr bis 21.15 Uhr verschaffte sich der bislang Unbekannte Zugang zu einem Auto, das auf dem Gelände eines Autohauses geparkt war. Dem Unbekannten gelang es jedoch nicht das Auto zu ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 17:13

    POL Schwaben Nord: Brand in der Innenstadt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montagmorgen (03.11.2025), gegen 07.20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schäfflerbachstraße. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren