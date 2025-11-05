Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2077 - Polizei ermittelt nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (04.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Königsberger Straße.

Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen 3er BMW. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Lechhausen - Am vergangenen Montag (03.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Südtiroler Straße.

Zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen 4er BMW an der hinteren rechten Türe. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell