Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Schmierereien

Augsburg (ots)

Bobingen - In der Zeit von Sonntag (02.11.2025), 14.30 Uhr bis Montag (03.11.2025), 03.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Rathausplatz.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschmierten die Außenwände des Rathauses sowie Anzeigetafeln mit schwarzer Farbe. Zudem wurde auch in die Briefkästen des Rathauses eine übelriechende Flüssigkeit gefüllt.

An der Haltestelle in der Pestalozzistraße wurde darüber hinaus der Fahrplan mit schwarzer Farbe beschmiert. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Auf dem Mitarbeiter-Parkplatz wurden nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Nägel verstreut. Nach aktuellem Stand entstand hierdurch bislang kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

