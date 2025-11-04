PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Schmierereien

Augsburg (ots)

Bobingen - In der Zeit von Sonntag (02.11.2025), 14.30 Uhr bis Montag (03.11.2025), 03.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Rathausplatz.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschmierten die Außenwände des Rathauses sowie Anzeigetafeln mit schwarzer Farbe. Zudem wurde auch in die Briefkästen des Rathauses eine übelriechende Flüssigkeit gefüllt.

An der Haltestelle in der Pestalozzistraße wurde darüber hinaus der Fahrplan mit schwarzer Farbe beschmiert. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Auf dem Mitarbeiter-Parkplatz wurden nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Nägel verstreut. Nach aktuellem Stand entstand hierdurch bislang kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 17:13

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Autodiebstahl

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am vergangenen Freitag (31.10.2025) kam es zu einem versuchten Autodiebstahl durch einen bislang unbekannten Täter in der Benzstraße. Im Zeitraum von 20.45 Uhr bis 21.15 Uhr verschaffte sich der bislang Unbekannte Zugang zu einem Auto, das auf dem Gelände eines Autohauses geparkt war. Dem Unbekannten gelang es jedoch nicht das Auto zu ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 17:13

    POL Schwaben Nord: Brand in der Innenstadt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montagmorgen (03.11.2025), gegen 07.20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schäfflerbachstraße. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 17:12

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montagabend (03.11.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen und einem 42-jährigen Mann am Königsplatz. Gegen 19.40 Uhr gerieten die beiden Männer offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Passanten informierten die Polizei. Die beiden Männer wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren