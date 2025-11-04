Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montagabend (03.11.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen und einem 42-jährigen Mann am Königsplatz.

Gegen 19.40 Uhr gerieten die beiden Männer offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Passanten informierten die Polizei.

Die beiden Männer wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen 34-jährigern und gegen den 42-jährigen Mann.

Der 34-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der 42-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

