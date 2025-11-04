Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2071 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montagmittag (03.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Donauwörther Straße.

Zwischen 11.20 Uhr und 12.50 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen blauen Toyota Avensis. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

