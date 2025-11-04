POL Schwaben Nord: 2070 - Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Bikes

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am gestrigen Montag (03.11.2025) kam es zum Diebstahl eines E-Bikes in der Haußerstraße.
Im Zeitraum von 14.20 Uhr bis 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das E-Bike der Marke Ghost Typ E Teru. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
