Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2069 - Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (31.10.2025), 12.30 Uhr, bis Montag (03.11.2025), 07.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einer Baustelle in der Steinernen Furt.

Im oben genannten Zeitraum verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu der Baustelle. Der oder die Täter entwendeten ein Baugerät und weitere Gegenstände. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

