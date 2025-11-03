Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt zur Brandursache

Augsburg (ots)

Dillingen - Am vergangenen Samstag (01.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alberthalstraße.

Gegen 17.50 Uhr wurde der Brand im Keller des Mehrfamilienhauses über den Notruf mitgeteilt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

