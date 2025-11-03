PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt zur Brandursache

Augsburg (ots)

Dillingen - Am vergangenen Samstag (01.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alberthalstraße.

Gegen 17.50 Uhr wurde der Brand im Keller des Mehrfamilienhauses über den Notruf mitgeteilt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

