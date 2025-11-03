PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raubüberfall fest

Augsburg (ots)

n der Pressemitteilung Nr. 2009 vom 27.10.2025 berichteten wir wie folgt: Innenstadt - Am heutigen Montag (27.10.2025) ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Ulmer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand betrag ein bislang Unbekannter gegen 9.20 Uhr das Juweliergeschäft und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Er forderte dabei die Herausgabe von Wertgegenständen. Schließlich flüchtete der Täter mit Beute im Wert von etwa 2.500 Euro in Richtung Branderviertel. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang zu keiner Festnahme. Beschreibung des Täters:

Augenscheinlich jüngerer Mann, 170cm groß, sehr hager, schwarz gekleidet mit Sturmhaube, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose, sprach gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu Tat und Täter aufgenommen und bittet unter Tel. 0821/323-3821 um Zeugenhinweise. Ab hier neu:

   -------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
                  -------------

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen. Am vergangenen Samstag (01.11.2025) nahmen Einsatzkräfte diesen in den frühen Morgenstunden fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den 16-Jährigen Haftbefehl wegen schweren Raubes beantragt und erlassen, der am Samstag (01.11.2025) vollzogen werden konnte. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 16-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Alle weiteren Details sind Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

