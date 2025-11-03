PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Sonntag (02.11.2025) verursachte ein 25-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in der Weldener Straße.

Gegen 06.20 Uhr beobachtete ein Passant, wie der 25-Jährige mit seinem Auto gegen einen geparkten Anhänger fuhr. Anschließend flüchtete der 25-Jährige. Anschließend wurde die Polizei informiert und stoppte den Mann wenig später.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten vor Ort den Führerschein sicher und beschlagnahmten das Auto des 25-Jährigen. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 25-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

