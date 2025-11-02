PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (01.11.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt und Sachbeschädigung in der Karolinenstraße. Gegen 03.20 Uhr befand sich eine fünfköpfige Personengruppe auf einer dortigen Bank, als eine weitere Personengruppe, bestehend aus drei Personen auf diese zutrat und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Ein 23-Jähriger (deutscher Staatsangehöriger) wurde im Laufe des Streitgesprächs von einer männlichen Person aus der Dreiergruppe ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete die Dreiergruppe in Richtung Annastraße. Dabei schlug der Täter der Körperverletzung gegen eine Baustellenabsperrung, woraufhin diese beschädigt wurde. Der unbekannte Täter wurde durch den 23-Jährigen und seine Begleiter wie folgt beschrieben: ca.175 cm groß, er trug eine schwarze Käppi, ein weißes Shirt, eine schwarze Cargohose und schwarze Schuhe. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun Zeugenhinweise nach dem unbekannten Täter und seinen Begleitern unter der Tel. 0821/323-2110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 13:17

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt betrunkene Frau nach Beleidigung und Diebstahl fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (31.10.2025) beging eine betrunkene 39-Jährige (deutsche Staatsangehörige) in einem Gasthaus in der Annastraße zunächst Zechbetrug und Diebstahl, anschließend wurde sie durch Polizeibeamte festgenommen. Die 39-Jährige befand sich in dem Gasthaus, wo ihr aufgrund ihrer Alkoholisierung weiterer Alkohol verweigert wurde. ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 13:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (02.11.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt am Bartshof zum Nachteil eines 23-Jährigen. Um 02.00 Uhr befand sich der Geschädigte am Bartshof, als er von einer Jugendgruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Als der 23-Jährige nicht reagierte, begannen die fünf unbekannten Personen gemeinsam auf diesen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 13:14

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren Pkw

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht vom 31.10.2025 auf den 01.11.2025 wurden mehrere Pkw, die in der Widderstraße geparkt waren, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Ein Geschädigter kam auf die Dienststelle und meldete mehrere beschmierte Fahrzeuge in der Widderstraße. Eine Polizeistreife konnte bei einer Nachschau insgesamt 19 beschädigte Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren