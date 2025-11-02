Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (01.11.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt und Sachbeschädigung in der Karolinenstraße. Gegen 03.20 Uhr befand sich eine fünfköpfige Personengruppe auf einer dortigen Bank, als eine weitere Personengruppe, bestehend aus drei Personen auf diese zutrat und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Ein 23-Jähriger (deutscher Staatsangehöriger) wurde im Laufe des Streitgesprächs von einer männlichen Person aus der Dreiergruppe ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete die Dreiergruppe in Richtung Annastraße. Dabei schlug der Täter der Körperverletzung gegen eine Baustellenabsperrung, woraufhin diese beschädigt wurde. Der unbekannte Täter wurde durch den 23-Jährigen und seine Begleiter wie folgt beschrieben: ca.175 cm groß, er trug eine schwarze Käppi, ein weißes Shirt, eine schwarze Cargohose und schwarze Schuhe. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun Zeugenhinweise nach dem unbekannten Täter und seinen Begleitern unter der Tel. 0821/323-2110.

