Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt betrunkene Frau nach Beleidigung und Diebstahl fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (31.10.2025) beging eine betrunkene 39-Jährige (deutsche Staatsangehörige) in einem Gasthaus in der Annastraße zunächst Zechbetrug und Diebstahl, anschließend wurde sie durch Polizeibeamte festgenommen. Die 39-Jährige befand sich in dem Gasthaus, wo ihr aufgrund ihrer Alkoholisierung weiterer Alkohol verweigert wurde. Daraufhin beleidigte die 39-Jährige zunächst die 44-jährige Mitarbeiterin (deutsche Staatsangehörige) und konnte anschließend ihre verzehrten Getränke nicht bezahlen. Als sie das Gasthaus verlassen wollte, wurde sie von der Mitarbeiterin daran gehindert, woraufhin die 39-Jährige die 44-Jährige mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf schlug. Die 39-Jährige flüchtete, konnte aber kurze Zeit später aufgrund eines weiteren Einsatzes angetroffen werden. Hier hatte sie diverses Diebesgut bei sich. Da die Frau sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde sie von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

