Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Streit um Parkplatz endet mit Körperverletzung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag (01.11.2025) kam es zu einer Streitigkeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadtberger Straße, die letztlich mit einer Körperverletzung endete. Um 10.50 Uhr wollte eine 76-jährige Autofahrerin (deutsche Staatsangehörigkeit) in eine Parklücke auf dem Parkplatz einparken. Dies dauerte einem 28-jährigen Pkw-Fahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) zu lange und er hupte die Frau mehrfach an. Schließlich stieg der 28-Jährige aus seinem Pkw, trat an das Fahrzeug der 76-Jährigen heran und schrie diese an. Ein 60-jähriger Autofahrer, der zwischenzeitlich ebenfalls auf den Parkplatz gefahren war konnte den Vorfall beobachten, forderte den 28-Jährigen auf, die 76-Jährige in Ruhe zu lassen und schubste diesen weg. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Männern. Beide Männer erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

