PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Streit um Parkplatz endet mit Körperverletzung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag (01.11.2025) kam es zu einer Streitigkeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadtberger Straße, die letztlich mit einer Körperverletzung endete. Um 10.50 Uhr wollte eine 76-jährige Autofahrerin (deutsche Staatsangehörigkeit) in eine Parklücke auf dem Parkplatz einparken. Dies dauerte einem 28-jährigen Pkw-Fahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) zu lange und er hupte die Frau mehrfach an. Schließlich stieg der 28-Jährige aus seinem Pkw, trat an das Fahrzeug der 76-Jährigen heran und schrie diese an. Ein 60-jähriger Autofahrer, der zwischenzeitlich ebenfalls auf den Parkplatz gefahren war konnte den Vorfall beobachten, forderte den 28-Jährigen auf, die 76-Jährige in Ruhe zu lassen und schubste diesen weg. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Männern. Beide Männer erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 13:12

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Göggingen - Im Zeitraum vom 30.10.2025, 21.15 Uhr bis 31.10.2025, 07.15 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Koloniestraße. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad im Tatzeitraum auf Höhe der Hausnummer 2 ab und versperrte dieses am Hinterrad. Als er an den Fahrradstellplatz zurückkam, stellte er das Fehlen seines Pedelecs (Marke Cube Stereo Hybrid) fest. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 13:11

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert betrunkenen Leichtkraftfahrzeugfahrer

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Samstag (01.11.2025) stellte die Polizei einen betrunkenen Verkehrsteilnehmer in der Deutschenbauerstraße fest. Gegen 00.40 Uhr wurde ein 19-Jähriger in einem Leichtkraftfahrzeug (sog. Mopedauto bis 45 km/h) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und zudem unter ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Im Zeitraum von Mittwoch (29.10.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (30.10.2025), 08.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren