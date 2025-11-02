Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum vom 30.10.2025, 21.15 Uhr bis 31.10.2025, 07.15 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Koloniestraße. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad im Tatzeitraum auf Höhe der Hausnummer 2 ab und versperrte dieses am Hinterrad. Als er an den Fahrradstellplatz zurückkam, stellte er das Fehlen seines Pedelecs (Marke Cube Stereo Hybrid) fest. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 4.700 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, unter der Tel. 0821/323-2710.

