Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert betrunkenen Leichtkraftfahrzeugfahrer
Augsburg (ots)
Pfersee - Am Samstag (01.11.2025) stellte die Polizei einen betrunkenen Verkehrsteilnehmer in der Deutschenbauerstraße fest. Gegen 00.40 Uhr wurde ein 19-Jähriger in einem Leichtkraftfahrzeug (sog. Mopedauto bis 45 km/h) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 19-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
