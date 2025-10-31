PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Im Zeitraum von Mittwoch (29.10.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (30.10.2025), 08.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
   - Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen 
     gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für
     ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um 
     das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
   - Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt 
     sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/k
     riminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

Zudem dürfen wir Sie auf einen Social Media Beitrag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord hinweisen: https://www.instagram.com/p/DQHWMqgj3sJ/?hl=de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

