POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Mittwoch (29.10.2025), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (30.10.2025), 19.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug ein Auto in der Eschenhofstraße / Oettinger Straße.

An dem geparkten Ford wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

