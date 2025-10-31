Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Oberhausen - In der Zeit von Mittwoch (29.10.2025), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (30.10.2025), 19.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug ein Auto in der Eschenhofstraße / Oettinger Straße.
An dem geparkten Ford wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell