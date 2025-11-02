Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Nacht vom 31.10.2025 auf den 01.11.2025 wurden mehrere Pkw, die in der Widderstraße geparkt waren, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Ein Geschädigter kam auf die Dienststelle und meldete mehrere beschmierte Fahrzeuge in der Widderstraße. Eine Polizeistreife konnte bei einer Nachschau insgesamt 19 beschädigte Fahrzeuge feststellen. Diese wurden mit roter Sprühfarbe an jeweils einem Reifen besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Augsburg Ost sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, unter der Tel. 0821/323-2310.

