Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (02.11.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt am Bartshof zum Nachteil eines 23-Jährigen. Um 02.00 Uhr befand sich der Geschädigte am Bartshof, als er von einer Jugendgruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Als der 23-Jährige nicht reagierte, begannen die fünf unbekannten Personen gemeinsam auf diesen einzuschlagen. Anschließend liefen die unbekannten Täter in mehrere Richtungen davon. Der 23-Jährige wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht. Der Geschädigte konnte die Täter lediglich als Jugendliche mit dunkler Kleidung und dunklen Haaren beschreiben. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können unter der Tel. 0821/323-2110. Möglicherweise konnte die Personengruppe bereits im Vorfeld im Tatortbereich gesehen werden. Der geschädigte 23-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell