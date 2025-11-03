Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhütet Fahrten unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (02.11.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass eine 23-Jährige und ein 27-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Gögginger Straße mit ihren Fahrrädern fuhren.

Eine Streife kontrollierte die beiden gegen 15.20 Uhr, die zu diesem Zeitpunkt ihre Fahrräder schoben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen und dem 27-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Strafrechtliche Konsequenzen erwarten sie nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell