PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhütet Fahrten unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (02.11.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass eine 23-Jährige und ein 27-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Gögginger Straße mit ihren Fahrrädern fuhren.

Eine Streife kontrollierte die beiden gegen 15.20 Uhr, die zu diesem Zeitpunkt ihre Fahrräder schoben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 23-Jährigen und dem 27-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Strafrechtliche Konsequenzen erwarten sie nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Samstag (01.11.2025) stellte eine Polizeistreife einen 25-jährigen alkoholisierten Mann in seinem geparkten Pkw fest und verhinderte dessen Fahrtantritt. Gegen 07:45 Uhr stellten die Polizeibeamten einen 25-Jährigen fest, der auf dem Fahrersitz seines Pkw auf einem Parkplatz in der Forschungsallee saß. Auf Ansprache konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 13:18

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (01.11.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt und Sachbeschädigung in der Karolinenstraße. Gegen 03.20 Uhr befand sich eine fünfköpfige Personengruppe auf einer dortigen Bank, als eine weitere Personengruppe, bestehend aus drei Personen auf diese zutrat und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Ein ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 13:17

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt betrunkene Frau nach Beleidigung und Diebstahl fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (31.10.2025) beging eine betrunkene 39-Jährige (deutsche Staatsangehörige) in einem Gasthaus in der Annastraße zunächst Zechbetrug und Diebstahl, anschließend wurde sie durch Polizeibeamte festgenommen. Die 39-Jährige befand sich in dem Gasthaus, wo ihr aufgrund ihrer Alkoholisierung weiterer Alkohol verweigert wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren