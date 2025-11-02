Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Samstag (01.11.2025) stellte eine Polizeistreife einen 25-jährigen alkoholisierten Mann in seinem geparkten Pkw fest und verhinderte dessen Fahrtantritt. Gegen 07:45 Uhr stellten die Polizeibeamten einen 25-Jährigen fest, der auf dem Fahrersitz seines Pkw auf einem Parkplatz in der Forschungsallee saß. Auf Ansprache konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt und wurden am Folgetag durch diesen in nüchternem Zustand auf der Polizeidienststelle abgeholt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell