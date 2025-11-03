Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Finningen - Im Zeitraum von Sonntag (02.11.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (03.11.2025), 05.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Werkstatt in der Ziegeleistraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Bauteile und Maschinen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Einbruchs. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell