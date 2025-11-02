Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Kontrollen auf der BAB61 zum Feiertag

Gau-Bickelheim (ots)

Am Samstag, den 01.11.2025, überwachten Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim von 7 bis 13 Uhr die Einhaltung des LKW-Fahrverbotes zum Feiertag (Allerheiligen).

Für den gewerblichen Güterverkehr über 7,5t besteht nämlich ein sogenanntes Sonn- und Feiertagsfahrverbot in der Zeit von 0 bis 22 Uhr.

Insgesamt konnten sechs Sattelzüge kontrolliert werden. Zwei von diesen konnten eine gültige Ausnahmegenehmigung vorlegen, welche den Fahrern trotz des bestehenden Feiertags das Fahren gestattete.

Für die anderen vier Fahrer wurde die Weiterfahrt bis 22 Uhr untersagt. Außerdem erfolgten jeweils vor Ort hinterlegte Sicherheitsleistungen in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes, da keiner der Fahrer über einen festen Wohnsitz im Inland verfügte.

Weiterhin werden Bußgeldverfahren gegen die jeweiligen Halterfirmen geführt, da diese ihre Fahrer zu der nicht gestatteten Fahrt anstifteten.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell