POL-VDMZ: BAB61 - Sachbeschädigung durch Feuer an Enforcement Trailer

Daxweiler (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim gegen 05:05 Uhr zu einem gemeldeten Brand im Baustellenbereich der BAB 61 bei Rheinböllen gerufen.

Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Enforcement Trailer (Geschwindigkeitsmessanlage) in Vollbrand stand.

Nach Beendigung der Löscharbeiten durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Trailer durch unbekannte Täter vorsätzlich zunächst mit Farbe besprüht und dann mit bis dato unbekannten Mitteln in Brand gesetzt wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.000,-EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zu o.g. Uhrzeit auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden befanden und sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 oder auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de entgegen.

