Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ereignisreiche Schwerpunktkontrollen A61 B47

Worms A61 B47

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim führte am gestrigen Dienstag, den 28. Oktober 2025, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr eine stationäre Kontrollstelle auf der B47, aus Fahrtrichtung A61 kommend, durch. Der Fokus der Maßnahmen lag auf der Überprüfung von Fahrzeugen und Personen, die möglicherweise im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten stehen könnten.

Insgesamt wurden während des dreistündigen Einsatzes 40 Fahrzeuge kontrolliert. Die Kontrollen förderten dabei mehrere gravierende Verstöße zutage.

*Mehrere Fahrten ohne Fahrerlaubnis festgestellt*

Gleich drei Fahrzeugführer mussten ihre Fahrt aufgrund des Fehlens einer gültigen Fahrerlaubnis beenden und erwarten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis:

Bereits gegen 16:00 Uhr wurde der 32-jährige Fahrer eines Transporters - Mercedes Sprinter - kontrolliert, der keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeug wurde von einem Bekannten mit entsprechendem Führerschein abgeholt.

Gegen 16:30 Uhr traf es den 42-jährigen Fahrer eines weiteren Transporters - VW Crafter, der ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch sein Fahrzeug wurde von einem Bekannten mit entsprechendem Führerschein abgeholt.

*Verfolgungsfahrt nach Fluchtversuch*

Ein besonders außergewöhnlicher Vorfall ereignete sich gegen 16:15 Uhr, als die Beamten versuchten, einen blauen Opel Vectra mit litauischen Kennzeichen zu kontrollieren.

Der Fahrer verlangsamte zunächst, beschleunigte dann jedoch abrupt auf Höhe der Kontrollstelle und missachtete die eindeutigen Anhaltesignale der Polizei. Umgehend nahmen Polizeibeamte in einem Zivilfahrzeug die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen schließlich in der Kolpingstraße stoppen und widerstandslos festnehmen.

Bei der anschließenden Überprüfung des 23-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus war das Fahrzeug weder versichert noch zugelassen. Zusätzlich war der Mann zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft ausgeschrieben. Das Fahrzeug wurde im Anschluss sichergestellt.

Der Fahrer sieht nun mehreren Anzeigen entgegen, unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

*Haftbefehl durch Zahlung abgewendet*

Zum Abschluss der Kontrollmaßnahmen wurde der 39-jährige Fahrer eines Peugeot überprüft, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Dem Mann gelang es, den Haftbefehl vor Ort durch die Zahlung des ausstehenden Geldbetrages abzuwenden und im Anschluss seine Fahrt fortzusetzen.

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim betont die Notwendigkeit und den Erfolg solcher Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung und zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

