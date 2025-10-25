Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Hochzeitskorso auf dem Mainzer Ring

Mainz-Rheinhessen (ots)

Am 25.10.2025 gegen 18:05 Uhr wurde der Polizei ein Hochzeitskorso gemeldet, der über die A643, die A60 und A63 von Wiesbaden kommend nach Wörrstadt fuhr. Es waren mehr als zehn Fahrzeuge an dem Korso beteiligt. Auf der obigen Strecke kam es laut Zeugen zu mehreren Verkehrsverstößen durch die Korsoteilnehmer. Ein Teil der betroffenen Fahrzeuge konnte in Wörrstadt einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Es wurden Personalien der verantwortlichen Fahrer festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Sollten Sie ebenfalls durch den vorliegenden Sachverhalt beeinträchtigt worden sein oder diesen beobachtet haben, wenden Sie sich unter der 06352/950-0 an die Polizeiautobahnstation in Heidesheim.

