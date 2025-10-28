PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wörrstadt (ots)

In den Morgenstunden des 28.10.2025 ereignete sich, kurz hinter der Anschlussstelle Bingen-Ost, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person (35 Jahre) schwer und eine weitere Person (52 Jahre) leicht verletzt wurden. Die 61-jährige Fahrerin eines Pkw musste verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur stark abbremsen. Die Nachfolgenden Pkw bemerkten dies zu spät und fuhren ineinander auf. Nach ersten Ermittlungen wurden die erforderlichen Sicherheitsabstände nicht eingehalten. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten, mussten die beiden Fahrstreifen für die Richtungsfahrbahn Darmstadt gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Standstreifen weiter laufen, jedoch entwickelte sich aufgrund des Verkehrsaufkommens ein enormer Rückstau. Aufgrund nicht eingehaltener Sicherheitsabstände ereignen sich jährlich, zahlreiche Verkehrsunfälle. Den Fahrern und Fahrerinnen ist es oft nicht mehr möglich, in einer Gefahrensituation, rechtzeitig zu bremsen oder auszuweichen, da der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ungenügend ist. Daher gilt es die Faustregel des ,,halben Tachoabstandes" einzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 950-0
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

