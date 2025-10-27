Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Rasender LKW gestoppt

A61 Dorsheim (ots)

Nicht schlecht staunte eine Streife der Autobahnpolizei, in den frühen Montagmorgenstunden, als sie die Geschwindigkeit eines LKW's aus den Niederlanden feststellten.

Bereits andere Verkehrsteilnehmer meldeten auf der A61 bei Dorsheim einen rasenden LKW. Dieser konnte durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei stellten die Beamten, anhand der Fahrtenschreiberaufzeichnungen fest, dass der 23 jährige Trucker mit 50 km/h zu schnell unterwegs war.

Die Konsequenzen von seinem Fahrverhalten ließen nicht lange auf sich warten. Diesem droht neben einem hohen Bußgeld auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell