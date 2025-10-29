PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs

Gau-Bickelheim / A61 (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag wurden durch die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim schwerpunktmäßig Fahrzeuge, des gewerblichen Güterverkehrs, kontrolliert.

Zunächst wurde gegen 15 Uhr, in Höhe Armsheim, ein 45 jähriger LKW-Fahrer aus Rumänien, festgestellt. Dieser hielt den erforderlichen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden LKW nicht ein. Seine Fahrweise konnte durch die Beamten unterbunden werden. Die Folge war eine Kontrolle mit drohendem Bußgeld.

Ähnlich ging es, kurze Zeit später, einem 49 jährigen Trucker aus Litauen, welcher das Überholverbot auf der A61 bei Dintesheim ignorierte. In der Kontrolle zeigte dieser sich reuemutig und gelobte Besserung.

Letztlich konnte gegen 17 Uhr ein 31 jähriger polnischer LKW-Fahrer bei Gau-Bickelheim kontrolliert werden. Hierbei war die Ladungssicherung so mangelhaft, dass die Weiterfahrt bis zur ordentlichen Nachsicherung untersagt wurde.

Insgesamt wurden vier Kontrollen durchgeführt. Hierbei wurden drei Bußgelder erhoben und eine Verwarnung ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06701/919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

