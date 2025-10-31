Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung nach zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen

Heideshei (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 31-Jährigen LKW-Fahrer und einem 61-Jährigen PKW-Fahrer, in dessen Folge die Autobahn vollgesperrt und beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide Fahrzeuge den rechten Fahrstreifen der Autobahn 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Kurz vor dem Autobahnkreuz Alzey kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, die genauen Umstände des Verkehrsunfallhergangs sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Kurz darauf ereignete sich nur wenige Hundert Meter vor der eben genannten Unfallstelle ein weiterer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Aufgrund des vorangegangen Verkehrsunfalles musste ein 28-Jähriger PKW-Fahrer stark abbremsen. Dem dahinter befindlichen 27-Jährigen PKW-Fahrer war es nicht mehr möglich, rechtzeitig bis zum Stillstand abzubremsen, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Auch hierbei wurde niemand verletzt.

Aufgrund der beiden nahe beieinanderliegenden Verkehrsunfallstellen und dem entstandenen Trümmerfeld kam es zur einer halbstündigen Vollsperrung, einer anschließenden Verkehrsleitung über den rechten Fahrstreifen und einer erheblichen Staubildung.

Potenzielle Zeugen, welche den Verkehrsunfall zwischen dem LKW und dem PKW beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim, unter der Rufnummer 06132 9500, zu melden.

