Am Mittwoch erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall in Biberach leichte Verletzungen. Der Verursacher flüchtete.

Um 13.30 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer in der Waldseer Straße unterwegs. Er fuhr stadtauswärts und bog mit seinem VW Polo nach rechts in die Kolpingstraße ab. Dabei übersah der einen 66-jährigen Radler. Der war rechts neben ihm auf dem Radweg unterwegs und wollte geradeaus in die Kreuzung einfahren. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ohne sich um den Radfahrer zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Innenstadt. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07351/4470. Der Unfallverursacher war mit einem schwarzen oder dunkelblauen VW Polo mit FN-Kennzeichen unterwegs. Das Auto dürfte auf der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen aufweisen.

