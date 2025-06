Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Bei Gegenverkehr überholt

Am Mittwoch verursachte ein 34-Jähriger bei Schlierbach einen Unfall.

Ulm (ots)

Um 16.20 Uhr war der 34-Jährige mit seinem schwarzen VW Golf GTI auf der K1419 von Bünzwangen in Richtung Schlierbach unterwegs. Er fuhr als drittes Fahrzeug einer Kolonne auf einem Streckenabschnitt, der aufgrund der Enge der Fahrbahn auf 70 km/h begrenzt ist. Nachdem er auf der Strecke wohl bereits wiederholt drängelte und seinem vorausfahrenden 23-jährigen Fahrer eines Honda Civic dicht auffuhr, setzte er laut Zeugen kurz vor Schlierbach zum Überholen an. Dabei übersah er wohl Fahrzeuge, die in einer Kolonne entgegenkamen.

Beim Ausscheren stieß er seitlich gegen einen entgegenkommenden Ford. Den lenkte eine 25-Jährige. Infolge des Aufpralls kamen beide Beteiligten von der Straße ab und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte brachten beide Fahrenden mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der achtjährige Sohn des Überholers, der sich zur Unfallzeit auf dem Beifahrersitz befand und wohl nicht ausreichend gesichert war, hatte Glück und blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Personen im Einsatz und räumte die Fahrbahn. Die Kreisstraße musste für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei unter Tel. 07161/9381-0 um weitere Zeugen, denen der schwarze VW Golf GTI möglicherwiese vor dem Unfall durch seine aggressive Fahrweise auffiel. Die Schadenshöhe am VW wird auf 40.000 Euro, der am Ford auf rund 20.000 Euro geschätzt.

++++1080574

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell