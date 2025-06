Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Auto landet im Bach

Der Besitzer hatte am Mittwoch die Bremse nicht richtig angezogen.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr hatte ein 36-Jähriger seinen Ford in der Straße Riedmühle geparkt. Als er aus seinem Auto ausstieg, hatte er wohl vergessen die Bremse richtig anzuziehen. Nach dem Ausstiegen machte sich der Ford selbstständig und rollte eine Böschung hinunter. Vor einem Bach kam das Fahrzeug zum Stehen. Nur die Motorhaube ragte ein Stück in den Bach. Die Feuerwehr rückte an und barg das Auto. Betriebsstoffe waren glücklicherweise keine ausgelaufen und der Schaden am Auto war minimal.

+++++++ 1083166 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell