POL-ST: Mettingen, Fußgänger schwer verletzt Kollision mit Pkw

Am Donnerstag (30.10.) ist es auf der Ibbenbürener Straße gegen 18.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit einem Renault Clio auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Laggenbeck. In Höhe Wieher Kirchweg kam es auf der Fahrbahn zur Kollision mit einem 34-jährigen Mann aus Bulgarien, der als Fußgänger unterwegs war. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rheinenser blieb unverletzt. Der Schaden liegt bei geschätzt etwa 4.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

