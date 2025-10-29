PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Falscher Bankmitarbeiter

Steinfurt (ots)

Ein älteres Ehepaar ist am Freitagnachmittag (24.10.) von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen worden.

Zunächst sprach die Frau mit dem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Dieser forderte sie auf, ihrem Mann das Telefon zu geben. Der angebliche Bankmitarbeiter sagte dem Senior dann, dass von ihrem Konto Geld umgebucht werden müsste. Im weiteren Verlauf des Gesprächs brachte der Betrüger den Steinfurter am Telefon dazu, mehrere TANs zu generieren. Mit denen erbeuteten die Täter einen insgesamt mittleren vierstelligen Euro-Betrag.

Die Polizei warnt noch mal vor dieser Masche. Niemals fordern Bankmitarbeiter sie am Telefon dazu auf, PINs, TANs oder andere Kenn- und Passwörter am Telefon zu nennen! Legen Sie bei solchen Anfragen, Geldforderungen oder Forderungen von Überweisungen zügig auf. Rufen Sie ihr Kreditinstitut unter der Ihnen bekannten Nummer an, um zu klären, ob es sich um einen Betrug handelt. Oder wenden Sie sich direkt an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 09:57

    POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall auf der B 54

    Ochtrup (ots) - Am Dienstag (28.10.) ist die Polizei gegen 15.20 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der B 54 informiert worden. Ein 42-jähriger Mann aus Essen fuhr mit einem BMW 220i auf der B 54 in Fahrtrichtung Gronau. In Höhe der Anschlussstelle Ochtrup bremste er nach ersten Erkenntnissen sein Fahrzeug ab. Der hinter dem BMW fahrende Ford Transit bremste daraufhin ebenfalls ab, konnte aber ein Auffahren auf den BMW ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:38

    POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrollen auf der B54, Bilanz der Polizei

    Steinfurt (ots) - Am Montag (27.10.) hat die Kreispolizei Steinfurt auf den Parkplätzen Ochtrup-Weiner in beide Richtungen eine Großkontrolle durchgeführt. Unterstützt wurden die eingesetzten Polizeibeamten vom Hauptzollamt, der Bundespolizei, der Führerscheinstelle des Kreis Steinfurt und einer Ärztin. Insgesamt konnten 27 Verstöße gegen die ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:12

    POL-ST: Steinfurt, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Steinfurt (ots) - Am Sonntag (26.10.) informierte ein Zeuge die Polizei über zwei Pkw, die auf der B54 in Fahrtrichtung Münster unter anderem den Verkehr ausgebremst haben. Bei den beiden Fahrzeugen handelte es sich um einen Mercedes-Benz und einen Opel. Weiteren Zeugenaussagen zufolge fuhren die beiden Pkw im zweispurigen Bereich in der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 19.25 Uhr nebeneinander und blockierten so die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren