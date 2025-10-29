Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall auf der B 54

Ochtrup (ots)

Am Dienstag (28.10.) ist die Polizei gegen 15.20 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der B 54 informiert worden.

Ein 42-jähriger Mann aus Essen fuhr mit einem BMW 220i auf der B 54 in Fahrtrichtung Gronau. In Höhe der Anschlussstelle Ochtrup bremste er nach ersten Erkenntnissen sein Fahrzeug ab. Der hinter dem BMW fahrende Ford Transit bremste daraufhin ebenfalls ab, konnte aber ein Auffahren auf den BMW nicht verhindern.

Der Essener wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ford Transit, ein 29-jähriger Ochtruper, blieb unverletzt.

Die B 54 war zwischen den Anschlussstellen B 70 und Ochtrup für die Unfallaufnahme knapp eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell