PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (26.10.) informierte ein Zeuge die Polizei über zwei Pkw, die auf der B54 in Fahrtrichtung Münster unter anderem den Verkehr ausgebremst haben.

Bei den beiden Fahrzeugen handelte es sich um einen Mercedes-Benz und einen Opel. Weiteren Zeugenaussagen zufolge fuhren die beiden Pkw im zweispurigen Bereich in der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 19.25 Uhr nebeneinander und blockierten so die Fahrbahn. Des Weiteren bremsten die beiden Autos immer wieder auf ungefähr 40 bis 55 km/ h ab, so dass einige Autofahrer eine Gefahrenbremsung durchführen mussten, um einen Unfall zu vermeiden.

Die Polizei ermittelt zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/154115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 09:51

    POL-ST: Tecklenburg, Baucontainer aufgebrochen

    Tecklenburg (ots) - In der Zeit von Freitag (24.10.), 17.30 Uhr bis Montag (27.10.), 06.40 Uhr sind Unbekannte auf ein Baustellengelände am Meesenhof gegangen. Dort haben sie das Schloss eines schwarzen Baucontainers aufgebrochen. Ob hier etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Unterhalb der Baustelle, ebenfalls am Meesenhof, wurde ein zweiter Baucontainer gewaltsam geöffnet. ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:47

    POL-ST: Recke, Schulwegunfall, 10-Jähriger leicht verletzt

    Recke (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ist es am Montag (27.10.) gegen 07.25 Uhr im Einmündungsbereich Vogteistraße / Poststraße gekommen. Eine 27-jährige Westerkappelnerin wollte mit einem VW Golf von der Poststraße kommend nach rechts in die Vogteistraße in Richtung Halverde abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 10-jährigen Jungen aus Recke. Er wollte nach ersten ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:43

    POL-ST: Hörstel, Zigarettenautomat aufgebrochen

    Hörstel (ots) - Am Montagmorgen (27.10.) haben unbekannte Täter gegen 05.20 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Raiffeisenstraße im Industriegebiet gewaltsam geöffnet. Daraus haben sie Ware im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise zu dem Aufbruch nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren