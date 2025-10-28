Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (26.10.) informierte ein Zeuge die Polizei über zwei Pkw, die auf der B54 in Fahrtrichtung Münster unter anderem den Verkehr ausgebremst haben.

Bei den beiden Fahrzeugen handelte es sich um einen Mercedes-Benz und einen Opel. Weiteren Zeugenaussagen zufolge fuhren die beiden Pkw im zweispurigen Bereich in der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 19.25 Uhr nebeneinander und blockierten so die Fahrbahn. Des Weiteren bremsten die beiden Autos immer wieder auf ungefähr 40 bis 55 km/ h ab, so dass einige Autofahrer eine Gefahrenbremsung durchführen mussten, um einen Unfall zu vermeiden.

Die Polizei ermittelt zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/154115.

