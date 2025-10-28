PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Zigarettenautomat aufgebrochen

Hörstel (ots)

Am Montagmorgen (27.10.) haben unbekannte Täter gegen 05.20 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Raiffeisenstraße im Industriegebiet gewaltsam geöffnet.

Daraus haben sie Ware im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  • 28.10.2025 – 09:40

    POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall

    Altenberge (ots) - Am Montag (27.10.) ist es gegen 16.50 Uhr auf der Straße Hansell zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Pkw und ein Anhänger beteiligt waren. Ein 27-jähriger Mann aus Altenberge fuhr mit seinem BMW X 1 auf der Straße Hansell in Richtung Altenberge. Nach ersten Ermittlungen kollidierte das Auto in Höhe der Anschrift Entrup 303 mit einem Anhänger, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Dabei schleuderte der Anhänger auf die Fahrbahn. Ein ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:43

    POL-ST: Lienen, Anlagebetrug

    Lienen (ots) - Ein 43-jähriger Mann aus Lienen ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Der Mann entdeckte im April im Internet die Anzeige eines angeblichen Brokers. Er nahm Kontakt zu dem Mann auf, der ihn in eine WhatsApp Gruppe aufnahm. Es wurden angeblich Depots und Wallets eingerichtet, auf die der Lienener Geld anlegen sollte. Er überwies mehrere Beträge, insgesamt einen geringen sechsstelligen Euro-Betrag. Jetzt stellte der Mann fest, dass es sich um einen Betrug ...

    mehr
