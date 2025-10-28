Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Zigarettenautomat aufgebrochen

Hörstel (ots)

Am Montagmorgen (27.10.) haben unbekannte Täter gegen 05.20 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Raiffeisenstraße im Industriegebiet gewaltsam geöffnet.

Daraus haben sie Ware im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

