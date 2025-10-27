Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Anlagebetrug

Lienen (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Lienen ist Opfer von Anlagebetrügern geworden.

Der Mann entdeckte im April im Internet die Anzeige eines angeblichen Brokers. Er nahm Kontakt zu dem Mann auf, der ihn in eine WhatsApp Gruppe aufnahm. Es wurden angeblich Depots und Wallets eingerichtet, auf die der Lienener Geld anlegen sollte. Er überwies mehrere Beträge, insgesamt einen geringen sechsstelligen Euro-Betrag.

Jetzt stellte der Mann fest, dass es sich um einen Betrug handelt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal. Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen auf angeblichen Anlageplattformen verführen! Ist ein Angebot allzu lukrativ, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betrug!

Weitere wichtige Infos und Tipps rund ums Thema Anlagebetrug haben wir auf unsere Homepage für Sie zusammengestellt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell