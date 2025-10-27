Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand, Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6145667), hat es am Montag (27.10.) an der Rheiner Straße einen Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus gegeben.

Für die Löscharbeiten musste die Rheiner Straße gesperrt werden. Die Sperrung ist jetzt aufgehoben und die Rheiner Straße wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell