Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand, Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6145667), hat es am Montag (27.10.) an der Rheiner Straße einen Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus gegeben.

Für die Löscharbeiten musste die Rheiner Straße gesperrt werden. Die Sperrung ist jetzt aufgehoben und die Rheiner Straße wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 12:27

    POL-ST: Ladbergen, Falsche Microsoft-Mitarbeiterin

    Ladbergen (ots) - Ein älteres Ehepaar ist am Freitag (24.10.) Opfer von einer falschen Microsoft-Mitarbeiterin geworden. Der Ehemann saß gegen 16.00 Uhr an seinem Computer als plötzlich eine rote "Achtung"-Warnmeldung auftauchte und er nicht mehr an seinem Rechner arbeiten konnte. In der Warnmeldung war eine Telefonnummer angegeben, die angerufen werden sollte, um den Schaden zu beheben. Der Mann rief die Nummer an und ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:10

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Geschäftsräume

    Emsdetten (ots) - Am Sonntag (26.10.) erhielt die Polizei gegen 03.45 Uhr Kenntnis über einen Einbruch in ein Geschäft an der Münsterstraße. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter gewaltsam über eine Seitentür in das Wohn- und Geschäftshaus eingestiegen. Im Gebäude schlugen sie die Eingangstür zu dem Geschäft ein. Dort lösten sie einen Alarm aus. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:37

    POL-ST: Ibbenbüren, Dachstuhlbrand, Rheiner Straße gesperrt

    Ibbenbüren (ots) - In Uffeln brennt seit etwa 09.00 Uhr der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte an der Rheiner Straße. In den beiden Wohneinheiten der Doppelhaushälfte befanden sich fünf Personen, die alle rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Nach dem derzeitigen Stand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr ist aktuell dabei den Brand zu löschen. Die Rheiner ...

    mehr
