Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Dachstuhlbrand, Rheiner Straße gesperrt

Ibbenbüren (ots)

In Uffeln brennt seit etwa 09.00 Uhr der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte an der Rheiner Straße.

In den beiden Wohneinheiten der Doppelhaushälfte befanden sich fünf Personen, die alle rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Nach dem derzeitigen Stand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr ist aktuell dabei den Brand zu löschen. Die Rheiner Straße ist deshalb zwischen den Straßen Am Wilhelmschacht und Up de Hee gesperrt.

Die Brandursache ist noch unklar. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell