POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus, Täter erbeuten Schmuck

Ochtrup (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (25.10.) zwischen 14.00 Uhr und 17.10 Uhr in ein Wohnhaus am Höhenweg eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Eingangstür des Hauses auf und durchsuchten das Wohnzimmer. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ...

