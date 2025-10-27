POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus, Täter erbeuten Schmuck
Neuenkirchen (ots)
Am Freitag (24.10.) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Waldweg eingestiegen. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten diverse Räume und entwendeten Schmuck. Der Schaden liegt geschätzt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.
