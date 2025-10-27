Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Auto überschlägt sich und landet im Graben, Eine Person schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Freitagnachmittag (24.10.) gegen 16.15 Uhr kam es auf der L559, in Höhe Ostendorf 38, in einer Kurve zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger ist mit einem 40-Jährigen Beifahrer, beide aus Steinfurt, in seinem hochmotorisierten BMW in Richtung Nordwalde gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der BMW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Straßengraben gefahren. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Beifahrer ist durch den Unfall schwer verletzt worden, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen fuhr den Schwerverletzten in ein umliegendes Kranken-haus. Der entstandene Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt.

